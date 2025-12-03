Вибрани нови композициї за фестивал „Ружова заградка 2026”

НОВИ САД – На наиходзацим Фестивалу новей рускей шпиванки „Ружова заградка 2026” буду виведзени нови шеснац шпиванки.

Конкурс, хтори розписала Явна медийна установа Радио-телевизия Войводини за нови руски шпиванки тирвал од 25. септембра по 31.октобер 2025. року, а комисия у составе Боян Тренкич, Боян Милинкович, Олеся Балач и Даниела Ловас вибрали 16 композициї, хтори буду виведзени на фестивалу „Ружова заградка 2026”.

Комисия отримала штири схадзки 13, 14, 21. и 28. новембра на котрих констатоване же сцигли 22 коверти на Конкурс за Фестивал новей рускей шпиванки „Ружова заградка 2026“.

Пририхтованя за наиходзаци фестивал почали, а виведзени буду шлїдуюци композициї: 1. Як роса квет – под шифру Квет; 2. Русалка – под шифру Церень; 3. Били квет – под шифру Сон; 4. Ти – под шифру Лозана; 5. Керестурски шори – под шифру Вельки шор; 6. Ей, кед бим могла – под шифру Кум и кума; 7. Свойо чувайме – под шифру Тал; 8. Хто нас зачува – под шифру Червене; 9. Моєй шестри – под шифру Дуня; 10. Будз моя любов – под шифру Аска; 11. Ей, Сримицо моя – под шифру Пефкохори; 12. Най писнї чечу – под шифру Струни; 13. Одали ми милу – под шифру Хит 2026; 14. Одава ше дзивочка – под шифру Червена лабда; 15. Майски рана – под шифру Лимун; 16. Суша – под шифру Чилаш.