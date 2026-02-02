Вибрани нови предсидатель КПД „Карпати”

ВЕРБАС – У просторийох КПД Карпати у Вербаше отримана порядна Виберанкова скупштина на котрей ше виберало нового предсидателя Дружтва. Принєшена єдногласна одлука, по котрей за предсидателя Дружтва вибрани Василь Дацешин.

Потерашнї предсидатель Микола Папуґа, чий мандат тирвал од 2022. по 2026. рок, на отриманей схадзки присутним членом и симпатизером Дружтва виложел звит о отриманих активносцох, промоцийох кнїжкох, концертох и госцованьох у тим периоду.

Бешедоване и о проблемох зоз котрима ше Дружтво стретало, як и о планох за наиходзаци период.

Дацешин, котри член Карпатох од снованя, достал довириє членох Дружтва и вєдно предлужа зоз своїма активносцами на найлєпши можлїви способ.