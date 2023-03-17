Вибрани орґани управяня Националного совиту Руснацох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Орґани управяня Националного совиту рускей националней меншини (НСРНМ) вибрани на 11. схадзки Националного совиту котра вчера вечар отримана у просторийох Дому култури.

Схадзку водзел предсидатель Совиту Йоаким Рац, а присутни були шицки 19 члени, и одлуки о предложених кандидатох за шицки орґани и принєшени, лєбо єдногласно лєбо з векшину гласох.

За подпредсидательох НС вибрани Стеван Самочета з Коцура котри меновани и за заменїка предсидателя, Биляна Ковачевич зоз Руского Керестура и Нада Хромиш Аничич зоз Шиду.

За предсидателя Вивершного одбору вибрани Желько Ковач з Руского Керестура, а за членох Микола Кухар з Дюрдьова, Стеван Самочета, Нада Хромиш Аничич и Славица Катона з Руского Керестура. За секретара НС вибрана Таня Арва Планчак тиж з Руского Керестура.

Вибрани предсидателє и члени штирох одборох НС и трох роботних целох як и координатор за проєктни активносци. За предсидателя Одбору за образованє вибрана Олена Папуґа з Руского Керестура и осем члени Одбору, за предсидателя Одбору за културу Мелания Мали з Коцура и осем члени.

Одбор за информованє будзе очольовац Златко Рамач з Нового Саду а вибрани и шейсц члени Одбору, док за предсидателя Одбору за службене хаснованє язика и писма вибрана Блажена Хома Цветкович з Нового Саду, и шейсц члени Одбору.

Предсидатель Роботного цела за младих будзе Андрей Орос з Руского Керестура и осем члени, за предсидателя Роботного цела за науку вибрани др Дюра Гарди з Нового Саду и штирме члени того цела.

За координатора проєктних активносцох вибрани Стеван Самочета.

На вечаршей схадзки предсидатель НС членох поинформовал и о вецей активносцох хтори ше случели медзи двома схадзками, а Совит дал позитивне думанє и на менованє улїцох у Новим Садзе и Ветернику, як и на проєкти котри ше одноша на руску заєднїцу на конкурсох Покраїнского секретарияту за културу и городу Суботици.

У точки рижне предложене же би ше на идуцих схадзкох иницирало пременки правилнїка о пенєжним надополнєню предсидательови ВО, и пременки дїловнїка.