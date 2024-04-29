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Вибрани предсидатель и подпредсидателє Скупштини АП Войводини

автор В. Вуячич, фото: skupstinavojvodine.gov.rs
автор В. Вуячич, фото: skupstinavojvodine.gov.rs 74 Опатрене

НОВИ САД – Перша схадзка Скупштини АП Войводини у новим зволаню предлужена штварток, 25. априла, а на схадзки вибрани предсидатель и подпредсидателє покраїнского парламента, меновани ґенерални секретар Скупштини и вибрани предсидатель и члени одбору Скупштини АП Войводини.

За предсидателя Скупштини АП Войводини, з векшину гласох посланїкох, вибрани покраїнски посланїк Балинт Югас. Скупштина одлучела же у тим мандату будзе мац штирох подпредсидательох, а вибрани Александра Малетич, Дамир Зобеница, Неманя Завишич и Борис Новакович. За ґенералного секретара Скупштине АП Войводини менована др Сандра Стойкович, доктор правних наукох.

На конститутивней схадзки отриманей 9. фебруара, потвердзени мандати 120 посланїкох, и теди остало же би Скупштина вибрала предсидателя и други роботни цела. Зоз седем виберанкових лїстинох хтори освоєли мандати, формовани дзевец посланїцки клуби.

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