Вибрани представителє рускей меншини до радох у Горватскей

ГОРВАТСКА – Внєдзелю, 7. мая, у Горватскей отримани виберанки на хторих национални меншини виберали членох радох и представнїкох у локалних самоуправох – општинох, городох и жупанийох, преноши Хина. И гоч виходносц нє була велька Руснаци вибрали членох радох у Вуковарско-сримскей жупаниї, Городзе Вуковару, у општинох Боґдановци и Томпоєвци и у Городзе Заґребу.

До Ради рускей националней меншини Вуковарско-сримскей жупаниї вибрани Звонко Костелник, Зденко Бурчак, Славко Ждиняк, Мирослав Дїтко, Звонко Грубеня, Томислав Рац, Антун Гарди, Звонко Мудри, Мирко Дорокази, Ярослав Медєши, Оленка Бики, Мийо Шайтош, Деян Джуджар, Даниєл Вашаш, Мирослав Колбас, Соня Папуґа, Янко Сопка, Наталия Барна, Звонимир Мудри, Наталия Гнатко, Златко Медєши, Ивона Гнатко и Звонимир Барна.

До Ради рускей националней меншини Город Вуковар вибрани Мирослав Дїтко, Зденко Бурчак, Зденко Ждиняк, Любица Гаргай, Наталия Барна, Звонимир Барна, Мирко Дорокази, Кирил Надьордь, Владимир Бучко, Владо Раґай, Мария Закалюк, Оленка Бики, Лїляна Шибалич, Борис Ґача и Марияна Джуджар.

До Ради рускей националней меншини Општини Боґдановци вибрани Томислав Рац, Звонко Костелник, Янко Сопка, Михайло Голик, Йоаким Вашаш, Звонко Шовш, Деян Джуджар, Даниєл Сеґеди, Блаженка Медєши и Мирко Тиркайла.

До Ради рускей националней меншини Општини Томпоєвци вибрани Мариєта Бучко, Деян Лїкар, Борис Бучко, Звонко Мудри, Витомир Чордаш, Славко Ждиняк, Витомир Хома, Соня Папуґа, Владислав Хома и Михаел Сабадош.

За Представителя рускей националней меншини Городу Заґреб вибрани Михайло Тимко и заменїца Мария Блотней.