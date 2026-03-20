Виданя Рускей матки представени на Сайме у Новим Садзе

НОВИ САД – Нови виданя Рускей матки вчера, штварток, 19. марца представени на медзинародним Сайме кнїжкох у Новим Садзе.

О найновших кнїжкох хтори обявела Руска матка, самостойно лєбо як совиданє з КПД ДОК бешедовал єй предсидатель проф. др Михайло Фейса, док єден з авторох, Милан Добровольски Ранчер читал писньочки зоз своєй двоязичней сербско-рускей кнїжки за дзеци Ми єднаки/Једнаки смо.

Як на промоциї визначел предсидатель Рускей матки, єй видавательство базує ше на трох обласцох – белетристики, есеїстики и науковей публицистики, а у каждей з нїх єст нови виданя, як и заплановани наслови чийо пририхтованє до друку у рижних фазох.

Кед слово о уметнїцкей литератури, поезия доминує у найновших виданьох, та бешедоване о кнїжкох Вистате шерцо Ирини Жеґарац, З шерца преписане Славимира Шанти и спомнутей кнїжки Ми єднаки Милана Добровольского Ранчера. Уж ше пририхтую нови рукописи Жеґарцовей – духовни писнї Мариї Водицовей, як и кнїжка Милада Обреновича Дзецинска лиґа.

Руска матка влонї розпочала едицию Демистификация у хторей як перши наслов обявена збирка есейох, критицких и полемичних написох Михайла Катони Порученя заспаному народу. Як шлїдуюци у едициї, наявени кнїжки дакедишнього амбасадора, пок. Михайла Горняка, проф. др Михайла Фейси, як и друга кнїжка спомнутого Михайла Катони.

На концу, окреме бешеди було о наукових виданьох Рускей матки. Як найновша, у тей обласци ше визначує Синхрония и дияхрония руского язика, Перши том Наташи Перкович и Михайла Фейси. Док фокус тей кнїжки на фонетики и деклинациї, у другим тому обробена будзе лексика и конюґациї руского язика.