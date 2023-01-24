Видаванє еИД параметрох и ConsentID апликациї

ВЕРБАС/СРБОБРАН/БЕЧЕЙ/КУЛА – Шицки польопривредни продукователє зоз територийох општини Вербас, Србобран, Бечей и Кула можу ше явиц совитодавцом Польопривредней совитодавней и фаховей служби (ПСФС) Вербас за видаванє еИД параметрох и активацию ConsentID апликациї, як першого крочая за хаснованє еАґрару.

еАґрар нова информацийна система у рамикох еУправи хтора ше уводзи же би ше пошвидшало и модернизовало процес уписованя и меняня податкох у Реґистру польопривредних ґаздовствох (РПҐ), як и швидшого одоброваня понукнуцох и виплацованьох у истим року.

За приступ апликациї еАґрар нєобходни еИД – електронски идентитет хтори безплатни.

Шицки подробнєйши информациї у вязи зоз видаваньом еИД параметрох мож достац у просторийох Польопривредней совитодавней и фаховей служби Вербас кажди роботни дзень од 8:00 г по 15:00 г и на телефонске число: 021/705-421.

У наиходзацим периодзе совитодавци ПСФС Вербас буду дежурни и у населєних местох општинох Вербас, Србобран, Бечей и Кула же би польопривреднїком олєгчали доставанє еИД.