Видавательство по руски представене на Сайме кнїжкох (фото+видео)

БЕОҐРАД – Актуална видавательна продукция по руски НВУ Руске слово, Заводу за културу войводянских Руснацох з Нового Саду и Рускей матки вчера, штварток, 24. октобра, представена на 67. Медзинародним беоґрадским сайме кнїжкох.

На штанду Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци за руски виданя були додзелєни два термини у хторих ше презентовали нашо видавателє, а було слова о даскельо дзешаткох публикацийох хтори обявени помедзи двома саймами, лєбо пошвидко виходза з друку.

Кед слово о виданьох Рускей матки, єй предсидатель проф др Михайло Фейса бешедовал о кнїжкох Мала история Русинох (преклад на сербски язик) проф. др Ивана Попа, Руски язик медзи карпатскима славянскима язиками и диялектами мср Тамари Хома, Руски язик и ИСО-код проф. др Михайла Фейси и мср Славици Чельовски (на руским, сербским и анґлийским язику),кнїжку поезиї Ядро Лїляни Кирда, гумористични приповедки Шмих нє грих Владимира Дудаша Иванового, док о кнїжки Путованє през шаховске кральовство бешедовал єй автор Владимир Лазор. Наявени и ище дзепоєдни публицистични и науково наслови Рускей матки чийо пририхтованє при концу, лєбо буду обявени у шлїдуюцим року.

О заєднїцких кнїжкох, насампредз капиталного характеру, лєбо документаристичней тематики, хтори обявели НВУ Руске слово и Завод за културу войводянских Руснацох бешедовали директоре тих институцийох мср Саша Сабадош и и др Борис Варґа, а ту того року у фокусу наслов Там коло Дунаю, там над Днїпром – преписка Михайло Ковач – Олекса Мишанич, и студия Єден вояк, два рабства, три униформи, хтору обявела НВУ Руске слово з одзелєньом за русинистику. Обидва наслови ушорел покойни проф др Янко Рамач, а описани су як дїла хтори можу буц хасновити за лєпше и глїбше розуменє значних историйних и дружтвених процесох хтори уплївовали и на формованє рускей националней заєднїци.

О кнїжкох уметнїцкей литератури хтору през рок обявела НВУ Руске слово бешедовали длугорочни редактор Видавательней дїялносци Микола Шанта хтори витворел тогорочни план виданьох, як и рецензентка дзепоєдних насловох Ирина Гарди Ковачевич. Хронолоґийно представени кнїжки Без фейкох, стресох шокох и вирусох поезия покойного Михала Рамача, Нє менєй од вичносци/Не мање од вечности, двоязчна поезия авторки Вери Медич, Руско-салашски перли панонского путнїка писнї и приповедки Силвестера Макая о хторей бешедовал автор, Рамик за Аниму поезия Владимира Кочиша, и Порвисла, приповедки Славомира Олеяра хтори нєдавно вишли зоз друку.

Окремни сеґмент наступа на Сайме хтори модеровала редакторка часописа Заградка Ясмина Дюранїн бул наменєни за промовованє руских виданьох за дзеци, од сликовнїци Свадзба авторки Маї Зазуляк Гарди, по сказковиту сликовнїцу Карпатски шаркань Олени Планчак-Сакач, хтора лєм цо вишла з друку, и едукативну сликовнїцу Здравканє Ирини Гарди Ковачевич чийо перши прикладнїки з друкарнї сцигли просто на Саям.

О векшини спомнутих насловох, а насампредз тих найновших, вецей слова вшелїяк будзе пошвидко у рамикох наступней Костелнїковей єшенї.

Понеже на Сайме кнїжкох вчера бул и школски дзень, тоту вельку културну подїю, уж по традициї нащивела и наисце велька ґрупа школярох – основцох и штредньошколцох зоз своїма наставнїками и професорами з керестурскей школи Петро Кузмяк.

67. Саям кнїжкох у Беоґрадзе тирва по нєдзелю, 27. октобра.