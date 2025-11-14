Видрукована нова кнїжка Меланиї Римар

НОВИ САД – Зоз едициї „Русалка” обявена кнїжка за дзеци Меланиї Римар „Смачни лакотки”.

Нови петнац приповедки бешедую о рижних интересантних подїйох зоз дзецинства, пригодни илустрациї нарисовала Мария Ковачевич, а рамики технїчно обробел Иґор Орсаґ.

Друкованє тей кнїжки финансийно помогнул Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами.

Кнїжка кошта 500 динари (на попусту будзе коштац 350), а мож ю купиц у представительствох НВУ „Руске слово” – у Новим Садзе на адреси: Футожска 2, ІІІ поверх (од 9 по 14 годзин) телефон 021/6613-697. У Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на II поверху и на телефон 025/51-00383 або 025/703-311 (од 9 по 14 годзин), як и прейґ колпортерох по наших местох.

Тиж так, тоту, як и други кнїжки „Руского слова” годно наручиц и прейґ сайту knjizkiporuski.com.