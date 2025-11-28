Видрукована сликовнїца „Мойо перши слова”

НОВИ САД – У едициї „Заградка” видрукована сликовнїца за дзеци „Мойо перши слова” котру обдумала Ясмина Дюранїн, а з помоцу штучней интелиґенциї илустрациї обдумал Иґор Орсаґ, цо перша така сликовнїца за дзеци на руским язику.
Тота кнїжка, як 18. по шоре у тей едициї, перша хтора видрукована дзекуюци средством котри назберани прейґ краудфандинґ платформи. То значи же ше средства назберало од наших донаторох хтори сцели потримац видаванє тей сликовнїци, а нєодлуга им буду уручени и прикладнїки.
Сликовнїца служи за ученє перших словох по руски, за дзеци до три роки, а видрукована є на картонским паперу.
Кнїжку мож купиц за 700 динари (на попусту будзе коштац 490), у представительствох НВУ „Руске слово” – у Новим Садзе на адреси: Футожска 2, ІІІ поверх (од 9 по 14 годзин) телефон 021/6613-697. У Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на II поверху и на телефон 025/51-00383 або 025/703-311 (од 9 по 14 годзин), як и прейґ колпортерох по наших местох.
Тиж так, тоту, як и други кнїжки „Руского слова” годно наручиц и прейґ сайту https://knjizkiporuski.com.