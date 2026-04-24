Видруковане априлске число часописа МАК

НОВИ САД – Нове число МАК-у приноши рижнородни теми од активистичних, прейґ активносцох младих, по културу и уметносц.

Перши боки и рубрика У фокусу записани за важни случованя хтори означели конєц марца и априла. У априлу означуєме вецей медзинародни днї, як медзинародни дзень Ромох и аутизму, а концом марца отримани и локални виберанки у општини Кула на хторих млади були барз анґажовани, а у Руским Керестуре, медзи иншим и однєсли побиду.

Читаче можу пречитац и о урбаних джунґлох и цеплотних островох як у городох так и у руралних штредкох, школярскей компаниї Клик приятель и цо шицко обдумованє и водзенє подприємства научело школярох, а приношиме и кратки водзач за адолесцентске преживйованє у хторим ше пише найвецей о менталним здравю, роздумованю и вири до себе. Тиж так, Валентина Салаґ була на концерту ЛП Дуа, та окрем же пренєсла упечатки, направела и интервю зоз Андрийом Павловичом, членом того музичного дуету.

У рубрики Емисия за младих мож пречитац додатни упечатки младих зоз Фестивалу новей рускей шпиванки „Ружова заградка”, а у рубрики Младосц, активносц, креативносц Марина Сакач Хаджич пише о инклузивносци прейґ феминизму.

Медийна писменосц приноши текст о алґоритмох и на яки способи вони уча хто су и меня цо видзиме, а у рубирки Михайла Планкоша „Вецка нїч” мож пречитац приказ филма „Стрейнджлов”.

МАК-ов лексикон пополнєла Кристина Хромиш.