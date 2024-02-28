Видвоєне 70 милиони динари за порядни трошки и дїялносц

НОВИ САД – На шветочносци подписованя присуствовали подпредсидатель Покраїнскей влади, покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални меншини Жолт Сакалаш, заменїца покраїнского секретара Сладяна Бурсач, як и представителє националних совитох. У буджету нашого Националного совиту будзе за 23 тисячи динари менєй як прешлого року

Достати средства наменєни за порядни трошки и дїялносц. За седемнац национални совити кельо реґистровани на териториї АП Войводини зоз буджету АП Войводини видвоєне 70 милиони динари.

У пригодней бешеди Покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални меншини Жолт Сакалаш гварел же кед слово о унапредзеню положеня припаднїкох националних меншинох, улоґа националних совитох у Войводини барз важна. Прето ше числени одлуки у обласцох образованя, култури, службеним хаснованю язика и писма приноша у догварки зоз совитами. Вкупни винос, як надпомнул, хтори того року видвоєни як потримовка националним совитом националних меншинох векши як предходних рокох за скоро 10 милиони динари.

Спред Националного совиту Руснацох контракт подписал предсидатель Совиту Йоаким Рац и гварел же ше достати средства софинасованя одноша на порядни дїялносци и материялни трошки. Суму хтору ше достало праве так ше и дзелї. Достати средства таки яки були и прешлого року, но, сума менша за 23 тисячи динари, алє углавним є як и влонї. Вон ище додал же ше наздава же будзе и ребаланс буджету, та очекує же ше, як и потераз, достанє ище дяки средства. Предсидатель Рац ище надпомнуц же то средства зоз АП Войводини, а достанє ше ище средства и зоз Републики, зоз ресорного министерства. И тоти средства буду подзелєни по истих принципох на шицки обласци хтори дефиновани зоз предписанями.