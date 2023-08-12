Видвоєни средства за оправянє Ґеронтолоґийного центру

ВЕРБАС/КОЦУР – Покраїнска влада принєсла одлуку же би ше установом социялней защити у Войводини додзелєло 21 милион динари за санацию чкоди од хвильовей нєпогоди котра ше случела у юлию. За обєкти Ґеронтолоґийного центру у Вербаше и Коцуре видвоєне 3,5 милиони динари пренєсол општински сайт.

По сообщеню, на обєкту Ґеронтолоґийного центру Вербас очкодовани облаки на закрицу и часц фасади, а на будинку домского змесценя у Коцуре часц закрица на помоцним обєкту. Роботи на санациї обєктох коштаю 3,5 милиони динари.

У Ґеронтолоґийним центру Бачка Паланка очкодовани столария и комин, за санацию обезпечене 7 милиони динари. На Дому Ветерник очкодоване закрице, чия обнова кошта 7,4 милиони динари. Буря очкодовала и часци закрицох на обєктох Ґеронтолоґийного центру Нови Сад на Лиману, Новим населєню и у Футоґу, а за роботи на санациї тих очкодованьох видвоєне 2,7 милиони динари. Часц закрица очкодоване и на Ґеронтолоґийним центру Срим у Руми, а Покраїнска влада такой реаґовала на вимоги спомнутих установох социялней защити и обезпечела им помоц.