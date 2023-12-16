Вигласани буджет општини за 2024. рок

ШИД – На вчерайшей схадзки Скупштини општини (СО) Шид, одборнїки вигласали одлуку о буджету општини за 2024. рок з хтору утвердзени цали винос буджета од 1.446.140.000 динари з хторих у стаємней резерви опредзелєни 500.000 динари, а у чечуцей резерви 15 милиони динари.

Одборнїки прилапели Кадрови план Општинскей управи, Општинского правобранїтеля и фахових службох општини як и Програми роботи и финансийни плани шицких 19 Месних заєднїцох на подручу општини за хтори будзе определєна сума 55.526.640 динари.

На схадзки вигласана и Програма за унапредзованє положеня младих у општини Шид од 2014. по 2027. рок зоз Акцийним планом за запровадзованє спомнутей програми.

СО розришела длужносци директорку Туристичней орґанизациї Шид Зорицу Ґраховац, прето же ше єй закончел штирирочни мандат и потим ю меновала на исту длужносц на мандат од штири роки.