Вигласани други ребаланс буджета

ШИД – На остатнєй 47. схадзки у тим зволаню хтора отримана вчера, 20. мая одборнїки Скупштини општини (СО) Шид принєсли одлуку о консолидованим закончуюцим рахунку буджету општини за 2023. рок.

СО тиж вигласала и други ребаланс буджета за 2024. рок з хторим приходи утвердзени у виносу 1.611.200.000 динари, розходи у виносу 1.596.668.354 динари, до чечуцей буджетней резерви опредзелени 14 милиони динари, а до стаємней резерви 500.000 динари, ребаланс принєшени пре векши приходи у першим кварталу того року.

Одборнїки прилапели и звити о ступню ускладзеносци планованих и витворених активносцох ЯКП „Стандард“, „Водовод“ и Заводу за урбанизем.

За штири роки, од конституованя 20. авґуста 2020. року, отримани 47 скупштински зашеданя и 138 схадзки Општинскей ради.