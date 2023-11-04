Вигласани нови Дзень општини, герб и застава

ШИД – На вчерайшей схадзки одборнїки Скупштини општини (СО) Шид, вигласали Одлуку о вименкох Статута општини з хтору ше од тераз Дзень општини Шид будзе преславйовац 10. новембра на здогадованє на ошлєбодзенє у Першей шветовей войни, а 6. децембер хтори по тераз бул и Дзень општини, будзе Дзень ошлєбодзеня у Другей шветовей войни.

СО з тоту одлуку принесла ище и нови два символи општини, а то герб и застава чию символику представел одборнїком предсидатель општини Зоран Семенович.

Одборнїки прилапели Звит о витвореню приходох и розходох спрам одлуки о буджету за 2023. рок од 1. януара по 30. септебер.

Тиж розришени потерашнї о.д. директора ЯКП „Водовод“ Александар Йованович и потим го одборнїки меновали за директора спомнутого подприємства на штири роки.

Кадрово пременки СО запровадзела у Општинским совиту родичох и у Школским одборе ОШ „Вук Караджич“ у Адашевцох и принєсла два одлуки о маєтно правних питаньох за ПУ „Єлица Станивукович Шиля“ у вязи з новим будинком при базенох як и у вязи з вибудову пречисцовача одрутних водох у Куковцох.