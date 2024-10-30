Вигласани значни одлуки за функционованє локалней самоуправи

ШИД – Одборнїки Скупштини општини (СО) Шид на вчера, 29. октобра отриманей схадзки принєсли вецей значни одлуки за функционованє локалней самоуправи.

Прилапени Звит о витвореню приходох и трошкох општинского буджета за перши дзевец мешаци 2024. року.

СО дала согласносц на вименки Програми дїлованя ЯКП „Водовод“, а тиж и розришела членох школских одборох основних и штреднїх школох як и Управного одбору Предшколскей установи „Єлица Станивукович Шиля“ и меновани нови члени.

Тиж одборнїки розришели, а потим и меновали вецей општински комисиї и роботни цела хтори значни за функционованє локалней самоуправи.