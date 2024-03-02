Вигласани перши ребаланс буджета

ШИД – Одборнїки Скупштини општини (СО) Шид на вчерайшей схадзки принєсли одлуку о першим ребалансу буджета за 2024. рок зоз хтору, утвердзени вкупни средства у суми од 1.533.940.000 динари, з чого 20 милиони динари опредзелєни до чечуцей буджетней резерви, а 500 тисячи динари до стаємней резерви.

Одборнїки вигласали и звити о роботи установох за прешли рок хторим снователь локална самоуправа, а принєсли и одлуку з хтору место Ґордани Мишкович, нови поверенїк општини у МЗ Адашевци будзе Предраґ Симич.

Тиж вигласани и одлуки о планох детального реґулованя за вибудов соларней електрарнї у Ердевику як и за роботну зону у Вашици за услужни и тарґовински дїялносци.