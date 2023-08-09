Вигласани ребаланс буджета за 2023. рок

ШИД – На вчерайшей схадзки Скупштини општини (СО) Шид, одборнїки прилапели Звит о витвореню приходох и розходох од 1. януара по 30. юний 2023. року, а потим вигласали и ребаланс буджета за 2023. рок пре пременки у приходох з висших уровньох власци, алє и розходох на индиректних хасновательох буджета.

Одборнїки прилапели и звити о ступню ускладзеносци планованих и витворених активносцох явно комуналних подприємствох, хторим локална самоуправа снователь, за перши шейсц мешаци того року.

Предсидатель општини Шид Зоран Семенович поинформовал одборнїкох о чкодох хтори спричинєла нєпогода 19. юлия и як гварел лєм у польопривреди чкода виноши 1.500.000,000 милиони динари (милиярду и пейцсто милиони) цо винос єднорочного буджету општини.

На схадзки за директора ЯКП „Стандард” менована дипломована економистка Миленка Субич, хтора пред тим була о.д. директора, за директора Установи за физичну културу и спортску рекреацию „Партизан” меновани дипломовани менаджер Никола Тараїч, хтори пред тим бул о. д. директора.

Тиж СО принєсла и одлуки зоз обласци урбанизма зоз обласци вименкох Плана ґенералней реґулациї у Адашевцох и Шидзе як и даскельо одлуки зоз обласци маєтно правних одношеньох хтори у компетентносци локалней самоуправи.