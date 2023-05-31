Вигласани ребаланс буджета за 2023. рок

ШИД –На вчерайшей схадки Скупштини општини (СО) Шид, одборнїки принєсли Одлуку о вименкох и дополнєньох Одлуки о буджету за 2023. рок, тиж и Одлуку о консолидованим закончуюцим рахунку буджета за 2022. рок зоз звитом нєзависного ревизора.

Тиж розпатрени и прилапени звити о ступню ускладзеносци планованих и витворених активносцох од. 1. януара по 31. марец 2023. року ЯКП „Стандард”, „Водовод”, „Заводу за урбанизем” и ЯКП „ Явне ошвиценє, услуги и отримованє”.

Одборнїки тиж принєсли и вецей одлуки зоз компетенциї локалней самоуправи односно Скупштини општини Шид.