ДружтвоРутенпресТексти

Вигласани ребаланс буджету

автор Вл. Дїтко
автор Вл. Дїтко 30 Опатрене

ШИД – На схадзки Скупштини општини (СО) Шид хтора вчера, 27. новембра отримана по швидким поступку, на вимогу Општинскей ради, приншена Одлука о вименкох и дополнєньох Одлуки о буджету општини за 2025. рок, такволани ребаланс буджета.

Як обгрунтовала руководителька Одзелєня за финансиї Ядранка Недич, спрам новей одлуки приходи утвердзени од 1.780.560.000 динари, а трошки 1.768.860.000 динари.

Зоз исту одлуку утврдзене и же у буджетней резерви опредзелєни 11.200.000 динари, а у стаємней резерви 500.000 динари.

Под точку питаня и предкладаня опозицийни одборнїки поставели вецей питаня на актуални проблеми.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Тирва велька новорочна акция – знїженє до 30%...

„Костельникова єшеньˮ нєшка у Коцуре

На ютре „Костельникова єшень” у Дюрдьове

Шветочни концерт з нагоди 80 рочнїци КУД Тарас...

Видрукована сликовнїца „Мойо перши слова”