Вигласани ребаланс буджету

ШИД – На схадзки Скупштини општини (СО) Шид хтора вчера, 27. новембра отримана по швидким поступку, на вимогу Општинскей ради, приншена Одлука о вименкох и дополнєньох Одлуки о буджету општини за 2025. рок, такволани ребаланс буджета.

Як обгрунтовала руководителька Одзелєня за финансиї Ядранка Недич, спрам новей одлуки приходи утвердзени од 1.780.560.000 динари, а трошки 1.768.860.000 динари.

Зоз исту одлуку утврдзене и же у буджетней резерви опредзелєни 11.200.000 динари, а у стаємней резерви 500.000 динари.

Под точку питаня и предкладаня опозицийни одборнїки поставели вецей питаня на актуални проблеми.