Вигодносци за новорочни попуст 30% на кнїжки до пакецикох

НОВИ САД – НВУ „Руске слово” дарує вигодносци за 10 кнїжки купени одразу на знїженю – предплату на єдно виданє електронских новинох, або часописох, у ПДФ формату, до конца 2024. року, а то: тижньово електронски новини „е-Рускe словo”, електронски формат часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”, електронски формат часописа за дзеци „Заградка”, або електронски формат часописа за младих МАК.

За тих цо купя 20 кнїжки на знїженю, дарує ше єдну друковану предплату новинох, або часописох до конца 2024. року, а то: друковани тижньово новини „Рускe словo”, друковани часопис за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”, друковани часопис за дзеци „Заградка”, або друковани часопис за младих МАК. Тоти вигодносци важа и за онлайн наручованє и купованє кнїжкох.

Традицини жимски попусту 30% на шицки кнїжки у Новинско-видавательней установи „Руске слово” за швета Миколая, Крачун и новорочни швета тирва по 6. януар 2024. року.

Електронски каталоґ вецей як 150 насловох кнїжкох мож превжац на тим линку (у ПДФ формату).

Кнїжки до шветочних пакецикох мож купиц прейґ колпортерох по наших местох, у представительствох НВУ „Руске слово” (у Новим Садзе на новей адреси Футожска 2, ІІІ поверх (од 9 по 14 годзин) телефон 021/6613-697; у Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на 2. поверху и на телефон 025/5100313 або 025/703-311 (од 9 по 14 годзин).

Кнїжки найлєгчейше наручиц прейґ сайту https://knjizkiporuski.com/.

Старши кнїжки на попусту коштаю 210 динари, новши 350 дин, док дзепоєдни наслови и найновши сликовнїци за дзеци коштаю 490 дин. Найдрагша кнїжка на попусту – руска кухарка преклад по сербски кошта 1.500 дин.