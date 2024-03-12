Виядукт у Вербаше пошвидко будзе закончени

НОВИ САД – Желєзнїцки виядукт у Вербаше, найзложенши и найвекши на драги швидкей пруґи од Нового Саду по Суботицу, пошвидко будзе закончени и злучени до єдней будовательней цалосци пише у новосадских новинох „Дньовнїк”.

Портпарол „Инфраструктури желєзнїци Сербиї” Ненад Станисавлєвич за дньово новини „Дньовнїк” гварел же остатня фаза роботох на виядукту будзе кладзенє нових колосекох за гайзибани хтори ше рушаю зоз швидкосцу 200 километери на годзину.

Цалу розгварку мож пречитац Дньовнїковим сайту, а знїмок шицких станїцох од Нового Саду по Суботицу мож опатриц на тим линку.