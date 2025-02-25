Викерчени черяки и конари на двох локацийох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Роботна акция керченя и розчисцованя черякох и конарох на двох локацийох у Руским Керестуре отримана пияток 21. фебруара, у орґанизациї Явного комуналного подприємства „Руском”. Акция отримана на Гиподроме и у часци споза Нового населєня.

У акциї на Гиподроме, дзе ше на поверхносци од коло 1.000 квадратох розчисцовало черяки и конари, попри Рускому участвовали и Конїцки клуб „Русин”, Месна заєднїца, а уключели ше и даскельо поєдинци з валалу. На концу акциї було назберане коло 30 приколици конарох, хтори ше потим порезало зоз машину за тоту наменку, хтору обезпечел Елемир Надь.

Истого дня, акция отримана и на другей локациї, на парцели споза Нового населєня, спрам силосох, дзе з правого боку влонї були посадзени древка, док часц з лївого боку дильова остала нєрозчисцена и запущена.

Обидва роботни акциї лєм предлуженє акцийох хтори почали того року у януару, кед Руском поровнал банкини у Русинскей улїци, а вец и розчисцел часц коло будинку Дома култри, дзе ше затримовала вода.

О.д. директора ЯКП Руском Владимир Олеяр, визначел же од роботних акцийох хтори ше планує у наиходзацим периодзе, попри порядних активносцох як цо отримованє валалу, односно його гиґиєни и явних поверхносцох, планує ше и керченє и ушорйованє теметова.