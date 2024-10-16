Википедия на руским язику активна на интернету

ШВЕТ – Википедия на нашим руским язику видлїва на Интернету од 14. октобра на тим линку https://rsk.wikipedia.org/, доявел нам инициятор и координатор Гавриїл Колєсар зоз Торонта (Канада).

Текст у хторим зме поинформовани преношиме у цалосци:

„Малому числу Руснацох у Войводини познати факт же ше уж два и пол рока интензовно робело на полнєню такволаного Инкубатора за Википедию на Панонским руским язику зоз текстами на руским язику. Од фебруара 2022. року до Инкубатору унєшени вецей як 480 енциклопедийски єдники, тексти преважно о Руснацох и за Руснацох.

Дня 14. октобра 2024. року шицки спомнути тексти премесцени до Википедиї на Панонским руским язику хтора видлїва на цалим швеце и приступ до нєй ма кажде хто заинтересовани за таку обласц знаня чловечества. Од половки септембра члени Язичного комитета шветовей енциклопедиї Википедия препатрали у спомнутим Инкубатору тексти написани по руски и принєсли тоту позитивну одлуку. Википедия од спомнутого дня жиє на Интернету на тим линку https://rsk.wikipedia.org/

Сам факт зявйованя Википедиї на руским язику бул зоз задовольством прияти з боку дзевец членох роботней ґрупи за руску Википедию. Як познате, робота на таких проєктох базована на волунтирстве, на ентузиязме, любови спрам свойого язика и почитованю шицкого цо Руснаци у Войводини и Горватскей створели од приселєня до тих крайох та по нєшка. Циль же би наш руски язик постал ровнаправни, 343. язик у хаснованю на шветовей Википедиї, у подполносци витворени, швету и Руснацом понукнути перши скромни фонд текстох написаних по руски з надїю же сам факт наставаня Википедиї на руским язику у рамикох шветовей Википедия мрежи далєй поґура роботу на поставяню нових и нових текстох хтори швету ясно буду презентовац нашо руске єство, нашо досяги у шицких обласцох култури, просвити, образованя Руснацох, у информованю, литератури, релиґиї, та у велїх обласцох науки.

Сам факт присутносци на єдней або вецей енциклопедийох у швеце за єден народ або националну меншину, националну ґрупу, то барз значна дїя. Таки роботи, таки подняца по правилу потримую и поґурую велї институциї у рамикох каждого народу. Медзитим, тот процес потримовки у случаю нашей рускей Википедиї нє бул пребарз виражени. За нашо средства информованя (новини, часописи, ТВ по руски, радио по руски) то нє була интересантна тема, о тим мало явяли, а руски институциї у Войводини углавним нє знаю о тим або нє маю свойо ясне становиско о тим проєкту, о його евентуалних хасновитих и универзалних бокох, шицко було, углавним, препущене спомнутим 9 ентузиястом. З одредзеним оптимизмом треба вериц же ше таке одношенє спрам роботи ентузиястох на рускей Википедиї при спомнутих субєктох у будучносци пременї.

Гавриїл Колєсар, инициятор и координатор”