Нєшка будзе виключованє струї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пре плановани роботи на електричней мрежи, нєшка, 10. септембра, од 9 по 9:30 годзин, у дзепоєдних улїцох у Руским Керестуре з часу на час будзе виключованє електричней енерґиї, явене зоз Електродистрибуциї.
Виключованє струї наявене у шлїдуюцих улїцох:
Маршала Тита 81-229, 74-216 и бч
Братох Бильня 2-12 и 3-5
ЮНА 121-177, 132-178 и бч
Владимира Назора 60-104, 79-129, 10-20 и 33-39
Йовґена Семана 2-28, 1-47 и бч
Народного фронту 46-78 и 77-113
Войводянских бриґадох 1-7 и 2-30
Фрушкогорска 65-137, 96-192 и бч
Ленїнова 102-150 и 107-239
Лоле Рибара 80-154, 93-219 и бч
Петра Кузмяка 1-33 и 2
Русинска 44
Яши Бакова 1-11 и 6-20
Салаш 54
Бориса Кидрича 97-101 и 100-112
Дюри Кишюгаса 20-26 и 31-35