Вимагаю информациї о роботи „Водовода“ и „Стандарда“

ШИД – Опрез Спортксйе гали вчера внєдзелю, 13. априла, пред отримованьом протесту, опрез Спортскей гали отримани треци по шоре Збор гражданох.

Модератор Збору Вукашин Маркович здогаднул на теми и заключеня зоз прешлих двох сходох, а вец предложени дньови шор за чечуцу схадзку.

На Зборе було слова о дїлованю явно-комуналних подприємствох „Водовод“ и „Стандард“ и одлучене же би трочлени делеґациї нащивели спомнути подприємства и вимагали од руководзацих потребни информациї.

Тиж ше ознова бешедовало о видео надпатраню у центру городу и одлучене же би трочлена делеґация од Општинскей управи вимагала одвити на числени питаня з тей проблематики.

На збору було слова и о городскей депониї шмеца, як и о отримованю спортских теренох у городзе.