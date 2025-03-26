Вименєни датуми у школским календару

НОВИ САД – У вименєним Правилнїку о календару образовно-воспитней роботи основней школи за школски 2024/2025. рок, хтори обявени у Просвитним гласнику, покладанє пробного закончуюцого испита планує ше 25. априла, место 21. и 22. марта, преноша дньово новосадски новини Дневник.

Заш лєм у Министерстве просвити пояшнюю, як пише Дневник же остава так як наявене, а то значи же школяре осмей класи на пияток, 25. априла буду ришовац лєм тест зоз математики, а тест зоз сербского, односно мацеринского язика и тест зоз предмета по вибору, школяре буду мац од 22. по 30. април, на способ и на час як то одредзи школа.

У Дневнику ище пише же зоз Министерства просвити наведли же тото и у окремним календаре за запровадзованє закончуюцого испита, окрем того Министерство просвити о спомнутих вименкох послало допис до школох.

Закончуюци испит школяре осмих класох буду покладац 16, 17. и 18. юния и до тераз нє споминане же ше тоти термини вименї.