ДружтвоРутенпресТексти

Вименєни режим транспорту на драги Коцур – Савине Село

автор Ол. Русковски
автор Ол. Русковски 18 Опатрене

КОЦУР – По сообщеню компетентних зоз Явного подприємства Драги Сербиї, на драги Коцур – Савине Село, пре окончованє роботох надалєй будзе запровадзени вименєни режим транспорту.

Як наведзене, режим транспорту будзе вименєни пре вибудову канализацийного воду на часци Коцур – Савине Село.

Од уходу до Коцура з єдного боку, и уходу до Савиного Села з другого боку, роботи ше будзе окончовац так же транспорт на єдней транспортней траки з часу на час будзе реґуловани з одвитуюцима указовачами. Од уходу до Савиного Села роботи ше буду одвивац без завадзаня на транспортних тракох, на банкини.

Роботи буду обезпечени зоз одвитуюцу сиґнализацию и опрему, и як сообщене, плановане же би тирвали по 31. марец 2026. року, кед хвильово условия допуща їх окончованє.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Знєйце нови електронски каталоґ кнїжкох НВУ „Руске слово”...

КУД „Тарас Шевченко” на соботу oзначи 80-рочнїцу

Фестивал малих сценских формох почнє на пияток

Вибрани нови композициї за фестивал „Ружова заградка 2026”

На соботу Рочни концерт КПД „Дюра Киш“