Вименєни режим транспорту на драги Коцур – Савине Село

КОЦУР – По сообщеню компетентних зоз Явного подприємства Драги Сербиї, на драги Коцур – Савине Село, пре окончованє роботох надалєй будзе запровадзени вименєни режим транспорту.

Як наведзене, режим транспорту будзе вименєни пре вибудову канализацийного воду на часци Коцур – Савине Село.

Од уходу до Коцура з єдного боку, и уходу до Савиного Села з другого боку, роботи ше будзе окончовац так же транспорт на єдней транспортней траки з часу на час будзе реґуловани з одвитуюцима указовачами. Од уходу до Савиного Села роботи ше буду одвивац без завадзаня на транспортних тракох, на банкини.

Роботи буду обезпечени зоз одвитуюцу сиґнализацию и опрему, и як сообщене, плановане же би тирвали по 31. марец 2026. року, кед хвильово условия допуща їх окончованє.