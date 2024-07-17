Вименєни транспорт на дрaги у Степановичеву

СТЕПАНОВИЧЕВО – На драги Змаєво – Руменка, у месце Степановичево предлужена вименка у транспорту по 30. юлий, сообщене у ЯП „Драги Сербиї”.

По транспортним проєкту, транспорт зоз державней драги на месце старого преходу прейґ пруґи умапрямени на нововибудовани надвожняк.

Транпорт на тей драги вименєни пре вибудов траси швидкей пруґи Нови Сад – Келебия.

Зоз ЯП „Драги Сербиї” замодлєли учашнїкох у транспорту же би почитовали поставену транспортну сиґнализацию и най прилагодза швидкосц рушаня ґу условийом на драги.