Винчанє и кресценє у Надьовей фамелиї

ПАНЧЕВО – У римокатолїцкей церкви святого Карла Боромейского, у согласносци священїка Ласла Дюришу, 21. юлия, повинчали ше Марина Долински и Дамир Надь, а после того чину покресцена и їх дзивочка Кристина.

Як споминаю члени Надьовей фамелиї, о. Вовк, парох грекокатолїцкей церкви Вознесеня Господнього у Сримскей Митровици, котри источашнє задлужени и за вирних у беоґрадскей парохиї св. Кирила и Методия, їх духовни отец и цеша ше же парохия достала єдного младого и пожертвовного пароха.

Отец о. Вовк барз поцешени же ше число вирних у беоґрадскей парохиї св. Кирила и Методия звекшує и же приходза на Служби Божо и беру учасц у Святих Тайнох.