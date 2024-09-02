Винчованки школяром за початок нового школского рока

СЕРБИЯ – Знагоди початка нового школского 2024/25. рока, министер за людски и меншински права и дружтвени диялоґ у Влади Републики Сербиї Томислав Жиґманов винчовал шицким школяром вельо успиху у ученю и роботи, окреме дзецом хтори маю наставу на мацеринским язику даєдней з националних меншинох. У винчованки министер Жиґманов поручел же зоз ученьом на мацеринским язику своєй националней меншини чува ше и збогацує нє лєм себе, културу и идентитет своєй заєднїци, алє и цалосне дружтво Републики Сербиї творяци го рижнороднєйшим, моцнєйшим и одпорнейшим на виволаня, тиж и гордим на розличносци хтори треба же бизме шицки пестовали.

Цалу винчованку министра Жиґманова мож пречитац на тим линку.

Початок нового школского рока першокласнїком, шицким школяром и просвитним роботнїком повинчовала предсидателька Покраїнскей влади Мая Ґойкович. У своєй винчованки предсидателька Ґойкович гварела же перши септембер єден з важнєйших датумох каждому школярови, родичом и просвитним роботнїком. Вона окреме винчовала першокласнїком, бо то окремни дзень и им и їх фамелийом, прето же починаю нове поглавє у живоце, и вери же швидко прилапя нови обовязки и же ше буду радовац ученю и друженю.

Цалу винчованку предсидательки Ґойкович мож пречитац на тим линку.

Подпредсидатель Покраїнскей влади, покраїнски секретар Роберт Отот тиж послал винчованку школяром, наставнїком и просвитним роботнїком на териториї АП Войводини. У порученю секретар наглашел значенє оптимизму и ентузиязму на початку нового наставного року, визначуюци важносц образованя – як заєднїцкей драги школярох и наставнїкох. Вон пожадал школяром успих, радосц и нови знаня, а просвитним роботнїком – креативносц и инспирацию у зочованю зоз каждодньовима спокусами у наставним процесу.

Винчованку подпредсидателя Покраїнскей влади, покраїнского секретара Роберта Отота мож пречитац на тим линку.