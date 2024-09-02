ОбразованєРутенпресТексти

Винчованки школяром за початок нового школского рока

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 3 Опатрене

СЕРБИЯ – Знагоди початка нового школского 2024/25. рока, министер за людски и меншински права и дружтвени диялоґ у Влади Републики Сербиї Томислав Жиґманов винчовал шицким школяром вельо успиху у ученю и роботи, окреме дзецом хтори маю наставу на мацеринским язику даєдней з националних меншинох. У винчованки министер Жиґманов поручел же зоз ученьом на мацеринским язику своєй националней меншини чува ше и збогацує нє лєм себе, културу и идентитет своєй заєднїци, алє и цалосне дружтво Републики Сербиї творяци го рижнороднєйшим, моцнєйшим и одпорнейшим на виволаня, тиж и гордим на розличносци хтори треба же бизме шицки пестовали.

Цалу винчованку министра Жиґманова мож пречитац на тим линку.

Початок нового школского рока першокласнїком, шицким школяром и просвитним роботнїком повинчовала предсидателька Покраїнскей влади Мая Ґойкович. У своєй винчованки предсидателька Ґойкович гварела же перши септембер єден з важнєйших датумох каждому школярови, родичом и просвитним роботнїком. Вона окреме винчовала першокласнїком, бо то окремни дзень и им и їх фамелийом, прето же починаю нове поглавє у живоце, и вери же швидко прилапя нови обовязки и же ше буду радовац ученю и друженю.

Цалу винчованку предсидательки Ґойкович мож пречитац на тим линку.

Подпредсидатель Покраїнскей влади, покраїнски секретар Роберт Отот тиж послал винчованку школяром, наставнїком и просвитним роботнїком на териториї АП Войводини. У порученю секретар наглашел значенє оптимизму и ентузиязму на початку нового наставного року, визначуюци важносц образованя – як заєднїцкей драги школярох и наставнїкох. Вон пожадал школяром успих, радосц и нови знаня, а просвитним роботнїком – креативносц и инспирацию у зочованю зоз каждодньовима спокусами у наставним процесу.

Винчованку подпредсидателя Покраїнскей влади, покраїнского секретара Роберта Отота мож пречитац на тим линку.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

На Видавтельни конкурс 2025. сцигло 12 рукописи, векшина...

Предсидатель Републики Французкей нащивел Републику Сербию

Отримана 39. Културна манифестация „Миклошевци 2024“ (фото+видео)

Отворени два вистави на манифестациї у Миклошевцох

Пияток бул остатнї роботни дзень за 102 роботнїкох...