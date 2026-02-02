Виплановани активносци у тим року

НОВЕ ОРАХОВО – Члени КУД „Петро Кузмяк”, о дзешец днї, як цо були домашнї Централней преслави Националного швета Руснацох, вовторок, 27. фебруара отримали схадзку Управного одбору, на хторей анализовали 17. януар.

Дискусия була коректна, даєдни члени винєсли свойо зауваги, пригварки у орґанизациї, алє ше шицки зложели же дали шицко од себе же би були добри домашнї и же би ше почувствовало традицийне госцопримство Ораховчанох. Члени ше притримовали задлуженьох, хтори прияли на себе, а окреме похвалєна активносц у орґанизациї предсидательки дружтва Татяни Дудаш.

После анализи националного швета, у другей точки принєшене предкладанє плану роботи за 2026. рок, а уж у фебруару почню проби и пририхтованє за општинску смотру. На Медзинародне швето женох, 8. марца дружтво порихта друженє шицким активним женом дружтва. Плановане же ше тото друженє отрима 10. марца.

Бешедоване и о наступох на наших фестивалох и манифестацийох, понеже Дружтво ма мало активних членох, ище ше увидзи хтори члени дружтва годни пойсц. На валалскей манифестациї Нови хлєб дружтво наступи, а орґанизує и 17. октобра манифестацию Стретнуце тамбурових оркестрох и шивацких ґрупох.

На схадзки були и члени МО Рускей матки, хтори гварели же поможу у шицким цо будзе требац. Упознали присутних же ше у тим валалє отрима и Шветови форум младих у авґусту, и будзе тирвац три днї.