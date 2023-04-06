Польопривреднїком випоручена безповратна меркантилна кукурица

ЖАБЕЛЬ – Предсидатель Општини Жабель Урош Раданович и директор Польопривредней станїци Нови Сад Владимир Михич зишли ше зоз польопривреднїками хтори витворели право на безповратне випорученє меркантилней кукурици, як помоц одховйовачом млєчних кравох.

Безповратне випорученє одноши ше на примарну польопривредну продукцию, реґистрованих польопривредних ґадовствох хтори ше занїмаю зоз хованьом млєчних кравох, односно за кажде женске гарло статку старше як двацец штири мешаци у хвильки обявйованя явней поволанки.

Општина Жабель зношела трошок транспорту и одкладаня трицец осем тисячи осемсто осемдзешат килограми кукурици по момент розподзельованя до дзешец польопривредних продуковательох на своєй териториї.