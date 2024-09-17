Випущени бод у финишу стретнуца

БАЧКИ ПЕТРОВЕЦ – Фодбалски клуб „Искра”, внєдзелю 15. септембра у Бачким Петровцу одбавел пияте першенствене стретнуце у Войводянскей лиґи Сивер процив екипи ФК „Младосц” и зазначене пораженє зоз резултатом 2:1.

Искра бавела у составе – Филип Хромиш, Марко Секулич, Милан Ефендич, Лазар Милованович, Зоран Сердар, Никола Адамович, Дамян Ґубаш, Душан Бокан, Милорад Ваяґич (Миливой Ґаджич), Павле Човс (Димитриє Ґрубачич) и Давид Гарди.

Ґол за Искру дал Дамян Ґубаш.

У идуцим 6. колу ВФЛ Сивер, Искра на нєдзелю 22. септембра будзе бавиц у Коцуре процив екипи ФК „Тиса” зоз Адоряну, а стретнуце почнє на 16 годзин.