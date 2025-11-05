Випущени бод у надополнєню

БАЧКО ҐРАДИШТЕ – Фодбалски клуб „Искра” одбавел внєдзелю, 2. новембра, у Бачким Ґрадишту дванасте першенствене стретнуце ВФЛ Сивер процив екипи ФК „Войводина” и зазначел пораженє зоз резултатом 1:0.

За екипу Искри бавели: Вид Неделькович, Лазар Милованович, Зоран Сердар, Марко Неделькович, Дамян Ґубаш, Душан Бокан, Милорад Ваяґич, Оґнєн Салонтаи, Димитриє Ґрубачич, Алекса Дорокхази и Давид Гарди.

До бависка вошли Мариян Малацко и Лука Дорокхази, а на лавочки ище були Саша Загорянски и Василиє Дукич.

У шлїдуюцим 13. першенственим колу ВФЛ Сивер екипа Искри будзе бавиц на нєдзелю, 9. новембра, у Коцуре зоз екипу ФК „Байша”. Стретнуце почнє на 13 годзин.