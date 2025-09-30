Випущени три боди у надокнадзеню

ЧЕРВИНКА – Фодбалски клуб Русин соботу, 27. септембра у Червинки одбавел седме першенствене стретнуце ПФЛ Зомбор процив екипи ФК Червинка и у општинским дербию зазначел нєришени резултат хтори на концу бул 2:2.

За екипу Русина бавели: Михайо Надь, Стефан Тома, Александар Кочиш, Бранислав Иван, Виктор Надь, Йован Шевич, Деян Югик, Петар Аґбаба, Марко Савич, Илия Йованович и Деян Чернок.

Ґоли за екипу Русина дали: Деян Югик и Йован Шевич.

До бависка вошли: Йован Стойкович, Желько Шомодї и Владимир Кочиш, а на лавочки ище були Теодор Штранґар, Александар Драґутинович и Иван Планчак.

У шлїдуюцим 8. першенственим колу ПФЛ Зомбор екипа Русина будзе бавиц на нєдзелю, 5. октобра у Руским Керестуре процив екипи ФК Раднички зоз Зомбора. Стретнуце почнє на 15:30 годзин.