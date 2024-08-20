Випущени три боди

КОЦУР – Фодбалски клуб „Искра” внєдзелю, 18. авґуста у Коцуре одбавела перше дебитанске першенствене стретнуце у Войводянскей лиґи и зазначела нєришени резултат, дзе подзелєла боди зоз Гайдуком зоз Стапару, а резултат на концу глашел 1:1.

Искра бавела у составе – Филип Хромиш, Марко Секулич, Милан Ефендич, Зоран Сердар, Никола Адамович, Дамян Ґубаш, Милорад Ваяґич, Миливой Ґаджич, Давид Гарди (Дьордє Байчич), Павле Човс (Лазар Милованович) и Душан Бокан.

Ґол за Искру дал Никола Адамович.

У идуцим 2. колу Войводянскей лиґи, Искра будзе бавиц знова на своїм терену у Коцуре процив екипи Бачка 1901 зоз Суботици, а стретнуце почнє на 17 годзин.