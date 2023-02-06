Вирни мену и лабди (I)

Прешло сто роки як ше першираз на пажицох у Руским Керестуре почала котуляц фодбалска лабда. Правда же тедишнї фодбалере нє були на добрим гласу у валалє. Но, упрекосц шицким почежкосцом и дзекуюци велькей и вирней любови ґу спорту, фодбал обстал у Керестуре.

Прешол уж скоро єден вик як у Руским Керестуре хлапчиска (теди так старши гуторели за младих хлапцох хтори робели тото цо було нє по дзеки старших) позоблєкани до ґачох и боси почали бавиц фодбал. Фодбаловало ше на Ярашу на пажици. Тота часц Ярашу була на юговостоку окраїска валала, медзи двома керестурскима долїнами –Ґоловичову и Цегляру. На тей пажици людзе сушели конопу вимочену у долїнох, правели и сушели вальки, нaпасали крави и гуски…. Млади хлапци залюбени до нового бависка нєодлуга потим и основали фодбалски клуб и дали му мено „Русин”. Снователє клубу були: Юлин Малацко, Дюра Надь, Дюра Ґовля, Владо Сабо, Елемир Бучко, Елемир Полївка, Янко Гафич, Яким Провчи, Карло Арт и Александер Гарди. Познєйше фодбалски клуб „Русин” зоз снованьом нових спортских секцийох у валалє прероснул до Спортского дружтва „Русин” Руски Керестур. Мено цо дате на початку снованя фодбалского клубу аж по нєшка очували шицки бувши и терашнї члени спортских секцийох того Дружтва.

ФК „Русин” з Руского Керестура, спомедзи велїх (дакеди, лєбо и нєшка ище активних) спортских конарох у Спортским дружтве „Русин” ма уж столїтну традицию.

ДВА ВЕРЗИЇ О СНОВАНЮ КЛУБУ

У Моноґрафиї „Спортске дружтво РУСИН Руски Керестур 1923–1983” з нагоди преславйованя 60-рочнїци иснованя нашого спорту дати два верзиї же кеди основани и як почал активно робиц Фодбалски клуб „Русин” Руски Керестур.

По єдней верзиї „Русин” основани 1923. року у Артовим чардаку, а перше урядове змаганє одбавене на домашнїм терену зоз екипу фодбалерох сушедного валалу Вепровачу (Крущич). Другу верзию по 1983. року дал и заступал инж. Юлин Малацко зоз Заґребу, єден зоз сновательох ФК „Русин”. Малацко гуторел же „Русин” основани на Вельку ноц 1922. року у Артовей преднєй хижи, а же ше перши змаганя бавело аж 1923. року зоз екипами сушедних валалох, з Лалитьом и Вепровачом. Од шицких спортских конарох хтори ище активни, лєбо були активни, а престали робиц, у тим нашим Спортским дружтве, фодбалере ФК „Русин” (вше под тим меном) зоз Руского Керестура маю нєпреривни столїтни спортски континуитет.

Керестурски фодбалере перши змаганя почали зоз оганяньом и копаньом до скоряней лабди хтора була направена зоз нєвиробеней целячей скори (зоднука тей скори була зохабена шерсц, а место ґуми бул надути швиньски мехир). Роки преходзели, условия фодбалером ФК „Русин” ше злєпшовали, зменьовали ше нєуспишни зоз успишнима роками. Каждого року чекала ше яр, а зоз желєну траву росла и надїя (бавячом, Управи клубу, патрачом и шицким любительом Русина) же фодбалере зазнача лєпши успих як вєшенї. И так то з рока на рок аж по нєшка…

Розуми ше же у тим длугорочним периодзе того нашого Спортского дружтва було успиху, алє и спокуси и нєуспихи у спортскей роботи…

Пред тим як ше почнє оценьовац и преценьовац прейдзени найуспишнєйши змагательни роки фодбалерох ФК „Русин”, перше ше мушиме опитац цо то успих, а цо нєуспих. Taк у живоце єст подїї хтори векшина людзох єднак спатра, алє єст и подїї у живоце хтори и два особи розлично толмача и оценюю. Озда то чловечески и можебуц тоти розлики ґураю чловечество напредок.

СПОРТСКЕ ДРУЖТВО – МЕСТО СХОДЗЕНЯ МЛАДИХ

Найвекши успих у цалей потерaшнєй роботи СД „Русин” зоз Руского Керестура то же бул, а и по нєшка остал, место дзе ше зазберує младеж здравого духу, рижних народох, язикох и вирох. Члени Дружтва преважно були Руснаци, алє за ФК „Русин” бавели и Серби, Чарногорци, Словаци, Мадяре, Нємци, Горвати, Українци, Албанци… Даєдни спомедзи нїх зоз своїм прикладом Русиновим бавячом и патрачом указовали як ше треба упарто бориц за Русиново фарби же би керестурска екипа посцигла цо векши успих. У тим нашим Спортским дружтве попри спортского духу и спортских успихох, розвивали ше и афирмовали: заєднїцтво, єдинствени дух, товаришство, борбеносц и други вредносци чловека. Велї члени СД „Русин” у своїм живоце посцигли найвисши досяги у професийним фаху. Русиновци у найчежших дньох (войни, елементарни нєщесца, дружтвени акциї…) були у перших керестурских шорох. Велї дали и свойо животи у борби за шлєбоду, праведнєйши живот и достоїнство чловека…

СПОРТ ЯК МЕРАДЛО МОЦИ

Од початку свойого иснованя, од часу кед почал розликовац добре од нєдоброго и оформел у своїм мозґу за тото критериї и мерадла, чловек шацовал, одмерйовал, поровновал свой алат и оружиє, свою роботу и самого себе з другима людзми. Поровновали свойо алати, оружиє… свою тїлесну моц, лєм же би обстали и прежили. Часто свою моц хасновали у медзисобних войнох лєм же би владали єдни над другима.

Подобни поровнованя тїлесней моци и рижни змаганя були и у часох мира. Олимпийски бависка основани у старей Греческей же би победзовали тїлесно наймоцнєйши змагателє. Орґанизовани змаганя у руцаню копиї, обегованю, пасованю…Тримаюци ше присловки „у здравим целу здрави дух” на тих старих Олимпийских бавискох допущене змагац ше и поетом, филозофом, бешеднїком… Од снованя Олимпийски бависка були пошвецени богу Зевсу, славела ше красота чловека и красота людского цела…

У длугєй историї историї були забранєни, а у модерним руху Олимпийски бависка ше отримую од 19. вику. Француз Пєр де Кубертен обновел модерни Олимпийски бависка и перши таки, после 1 500 рокох, отримани 1896. року у Атини. Вше мали исти мотив при спортистох – посцигнуц цо лєпши спортски резултат.

СТУДЕНТ И ДОПИСОВАТЕЛЬ Йоаким Грубеня, тужитель у пензиї. Ище як студент Правного факултету у Новим Садзе бул дописователь „Руского слова” од 1969. року. Писал о вецей темох хтори призначовал у Руским Керестуре, а найвецей о спортских змаганьох клубох хтори теди исновали у валалє. За нашо новини писал док нє достал стаємну роботу як секретар Польопривредного комбинату „Перши май” у Руским Керестуре, односно по 1973. рок. Од теди по нєшка, з часу на час, обявює тексти хтори ше углавним одноша на медзинародне сотруднїцтво нашей заєднїци.

(Предлужи ше)