Вирни преславели храмове швето

БИКИЧ – На швето Успеня Пресвятей Богородици односно Вельку Матку Божу, вчера церква преславела храмове швето Кирбай зоз шветочну Службу Божу хтору предводзел о. Дарко Рац, парох з Бачинцох.

Сослужовали о. Олеґ Закалюк, , о. Ярослав Варґа, капелан зоз Руского Керестура, о. Никица Бошнякович, римокатолїцки паноцец зоз Шиду и о. Владимир Еделински Миколка домашнї парох.

У казанї о. Олеґ Закалюк визначел значенє Мацери Божей у живоце каждого християна бо вона тота хтора каждому дава руку спашеня.

Апостол читал Деян Бобаль, а Евангелию о. Ярослав Варґа. Жени предводзели кирбайске шпиванє на богослуженю хторе закончене зоз шпиваньом На многая лїта.

Домашнї парох подзековал паноцом же пришли возвелїчац Кирбай и повинчовал швето домашнїм и госцом.