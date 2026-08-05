Вирни ше помодлєли Шнїговей Мариї на Текийох

ТЕКИЇ/ПЕТРОВАРАДИН – У Церкви Шнїговей Мариї на Текийох, швето Вельки Текиї почало ше означовац вовторок, 4. авґуста.

Службу Божу на старославянским язику служел парох нашей новосадскей церкви о. Дарко Рац, а окрем вирних зоз Нового Саду на служби були и грекокатолїки зоз Руского Керестура, Коцура, Дюрдьова… Служени и молебен до Пречистей Богородици.

Нєшка, на дзень Шнїговей Мариї, лєбо Вельких Текийох програма почнє зоз Хрестну драгу на 8 рано, служба на мадярским будзе на 9, а понтификална служба на горватским на 11, и на 19 годзин.

У Водици, нєшка вечар, 5. авґуста на Шнїгову Марию будзе Служба Божа и молебен.