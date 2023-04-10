Вирни у Коцуре означели Квитну нєдзелю

КОЦУР – У грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре внєдзелю, 9. априла, означена Квитна нєдзеля по юлиянским календаре. Як и каждого року з нагоди того швета, шицким богослуженьом того дня присуствовало красне число вирних.

Дзецинску Службу, котра була окреме нащивена, служел декан бачки и парох коцурски о. Владислав Рац. У казанї бешедовал о значносци самого швета, а як визначел, най тоти днї допринєшу же бизме зачували достоїнство, чесц своєй души, своєй особи, своєй фамелиї и свойого народу и роду. На концу, надпомнул же нас од приходу наших предкох на тоти простори, зачували и церква, школа, култура. З тей нагоди о. Рац замодлєл шицких, окреме родичох, же би ше пошвецело повагу и зачувало тото цо маме, же би були одвичательни спрам своїх предкох котри чували и церкву и школу и културу.

Багнїтки пошвецени у раншей Служби Божей, котри за тото швето пририхтали члени Церковного одбору коцурскей церкви. После каждей служби парохиянє могли вжац багнїтки и однєсц их до своїх домох лєбо на гроби своїх покойних на теметов, як то звичай на Квитну нєдзелю.