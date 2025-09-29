Вирни у Новим Садзе ше упознали зоз новим священїком

НОВИ САД – У Конкатедралней церкви святих апостолох Петра и Павла, вчера, 28. септембра вирни ше упознали зоз новим священїко о. Иваном Дацешеном, хтори того дня служел свою першу Службу Божу у Новим Садзе.

У своєй казанї о. Дацешен здогаднул вирних на слова апостола Павла зоз Послания Филипяном „Можем шицко у Тим хто ми дава моц”, визначуюци же вира и зоперанє на Бога даваю моц у каждей животней ситуациї.

На концу Служби, о. Дацешен вирним подзелєл свой неоєрейски благослов и а як памятку на тот дзень кажде себе могол вжац обращик.