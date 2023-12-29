Вирни у нововербаскей парохиї ше рихтаю за Крачун

ВЕРБАС – У грекокатолїцкей церкви Святого Владимира у Новим Вербаше того тижня числени вирни пораєли церкву и квицели ядловци, рихтаюци ше за найрадоснєйше християнске швето, Рождество Христово – Крачун.

Вєдно зоз нїма бул и парох нововербаски о. Данил Задрепко. Як ше зложели шицки з тей нагоди, предкрачунски и крачунски час то час дарованя, а найкрасши дарунок котри за тот Крачун можеме єдни другим дац, як и Богу, то чисте шерцо, шерцо котре люби, шерцо котре пребачує и котрому ше пребачує.

У нововербаскей парохиї на вовторок, 2. януара, будзе отримана Велька Крачунска споведз котра почнє на 14 годзин. По законченю Велькей споведзи, на 15 годзин будзе Служба Божа.

На Вилїю, 6. януара, у тей парохиї на 21 годзин будзе Всеночне – Навечерє Рождества Христового зоз Святим Богослуженьом. На концу Служби Божей будзе и мированє вирних.