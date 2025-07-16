Вирни зоз Гуменого нащивели нашо церкви

РУСКИ КЕРЕСТУР/КОЦУР/КУЛА – Прешлого тижня нашо краї нащивели вирни зоз Гуменого зоз Републики Словацкей.

Дополадньову Службу Божу внєдзелю, 13. юлия, у керестурскей церкви св. Миколая предводзел декан прешовски и парох зоз Гуменого о. Мирослав Илько, а з нїм служел парох керестурски о. Владислав Варґа и о. Владимир Медєши. На Служби були присутни и госци, грекокатолїцки паломнїки зоз Гуменого. То уж треца їх нащива Рускому Керестуру и нашим парохийом.

Паломнїки у Керестуре були змесцени у интернату Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк“ котра достала сертификат за даванє туристичних услугох у интернату кед школяре законча школски рок, а од штвартку до вовторку нащивйовали грекокатолїцки и други церкви и туристични места у Войводини. Були у Водици, у керестурским манастире шестрох служебнїцох СНДМ, кулскей и коцурскей церкви, нащивели Текиї, Сримски Карловци, Нови Сад. Було и нагоди подружиц ше з людзми з Керестура коло добрей рускей музики на базену под бандуровну терасу. Домашнї им були священїкове и Михал Надь, алє и велї Керестурци.