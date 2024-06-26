Вирни зоз Гуменого нащивели Водицу на Яна

РУСКИ КЕРЕСТУР – Швето Рождество Йоана Хрестителя вирни Парохиї св. о. Миколая означели у службох у церкви на 8 и 19 г и у Водици на 10 годзин.

Службу предводзел декан прешовски и парох зоз Гуменого о. Мирослав Илько, парох керестурски о. Владислав Варґа, о. Михайло Шанта и о. Ярослав Варґа, а о. Владимир Медєши споведал же би ше потим придружел служби.

У Водици на служби були присутни и госци, грекокатолїцки паломнїки зоз Гуменого, Република Словацка. Вони нащивели Водицу и други паломнїцки места у окруженю. После служби у Водици госци керестурским вирним порихтали аґапе и дружели ше вєдно з нашима вирнима.

Паломнїки у Керестуре були змесцени у интернату Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк“ котра достала сертифиакт за даванє туристичних услугох у интернату кед школяре законча школованє за школски рок.