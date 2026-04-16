ИнформованєРутенпресТексти

Вишла априлска Заградка и вифарбйованка

автор М. Зазуляк Гарди
НОВИ САД – Вишла априлска „Заградка”, а вєдно з ню и дарунок – илустрациї за вифарбйованє зоз новей кнїжки за дзеци „Заграда”.

Рубрика Пречитали и роздумали понука простор за ришованє креативного задатку, Госци и новосци даваю прегляд збуваньох у прешлим мешацу, док рубрика Сцеме знац и упознац пошвецена манифестациї „Бамби фест”, хтора отримана у Руским Керестуре.

У Читальнї мож пречитац писньочки зоз новей кнїжки за дзеци „Заграда” Даниели Тамаш, хтору илустровала Александра Русковски, як и приповедку у сличкох, a и Мала заградка наймладшим понука писньочку и креативни задатки.

Вецей боки и у тим „Заградковим” чишлє пошвецени школярским и оводарским литературним и подобовим роботом. У „Заградковей” рубрики Док вирошнєм будзем… архитекта Андреа Ралевич представела свою професию.

На Забавних бокох мож ришиц вецей интересантни задатки, Радио у Заградки понука дино забаву, а у рубрики Мой любимец Алиса Салонтай зоз Коцура представела читачом свойого кандура.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

На пияток почина Драмски мемориял

У новим Руским слове

У Добри вечар, Войводино

Додзелєни мандати кандидатом за одборнїкох, тройо зоз Руского...

Явнa презентация прицагла вельку увагу