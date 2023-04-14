Вишла априлска „Заградка”, а зоз ню и дарунок – вифарбйованка

НОВИ САД – Тих дньох вишло априлске число часопису за дзеци „Заградка”, а зоз ню и дарунок – вифарбйованка з нагоди Велькей ноци, чия авторка Танита Ходак.

Рубрика Госци и новосци и у тим чишлє обвисцує Заградкарох о тим цо ше случовало прешлого и того мешаца, а рубрика Сцеме знац и упознац представя Рамону Будински зоз Коцура и єй интересованя и гобиї.

У Читальнї находзи ше проза и поезия за дзеци, док Мала заградка понука приповедку у сличкох, писньочки за наймладших, як и квизчок о Велькей ноци.

За марцовску „Заградку” сцигли аж 150 подобово и писмени роботи дзецох зоз дзевец местох, та даєдни з тих роботох мож найсц на вецей бокох у тим чишлє.

Солмизация дава ноти и текст єдней дзецинскей шпиванки, док рубрика Мудро и безпечно пише о насилстве на чету.

У рубрики Радио у Заградки, хтору ше од того року реализує у сотруднїцтве зоз Емисию за дзеци Рускей редакциї Радио Нового Саду, водительки Леа и Анамария Ранкович писали о музики и инструментох, а рубрика Питаня и толкованя о Шветовим дню поезиї и Медзинародним дню кнїжки за дзеци.