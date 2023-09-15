Вишла авґустовско-септемберска „Заградка”, а зоз ню и розпорядок годзинох

НОВИ САД – Тих дньох вишло авґустовско-септемберске число часопису за дзеци „Заградка”, а зоз ню и дарунок – розпорядок годзинох, чия авторка Мария Ковачевич.

На насловним боку авґустовско-септемберскей „Заградки” школяре першей класи трох руских оддзелєньох зоз Руского Керестура.

Рубрика Госци и новосци обвисцує Заградкарох о тим цо ше случовало през лєто, як и рубрика Сцеме знац и упознац.

У Читальнї ше находзи проза и поезия за дзеци, док Мала заградка понука приповедку у сличкох, квизчок о превозкох, як и рисунки оводарцох.

За тото двочисло „Заградки” сцигли 59 подобово и писмени роботи дзецох зоз шейсцох местох, а даєдни з тих роботох мож найсц на вецей бокох.

Солмизация дава ноти и текст єдней дзецинскей шпиванки, док у рубрики Мудро и безпечно мож читац о чкодлївосци филтерох на ТикТок-у.

У рубрики Радио у Заградки, водительки Емисиї за дзеци Леа и Анамария Ранкович писали о 270-рочнїци образованя по руски, док рубрика Питаня и толкованя на концу преверюює чи читаче осторожно пречитали шицки тексти у тим двочишлє.