Вишла фебруарска Заградка и винчованка

НОВИ САД – Вишла фебруарска „Заградка”, а вєдно з ню и дарунок – винчованка за 8. марец.

Рубрика Пречитали и роздумали понука простор за писанє приповедки, Госци и новосци дава прегляд як дзеци преславели Дзень Руснацох, док у рубрики Сцеме знац и упознац представена Клара Блаґоєвич хтора достала першу награду за стрип.

У Читальнї мож пречитац интересантну литературу за дзеци и приповедку у сличкох, a и Мала заградка наймладшим понука писньочку, як и креативни задатки.

Вецей боки и у тим „Заградковим” чишлє пошвецени школярским и оводарским литературним и подобовим роботом. У „Заградковей” рубрики Док вирошнєм будзем… електричар Андрей Надь представел свойо ремесло.

На Забавних бокох мож ришиц вецей интересантни задатки, у рубрики Радио у Заградки направиц означовач за кнїжки и здогаднуц ше на значни особи у рускей заєднїци хтори робели за дзеци, док у рубрики Мой любимец Милан Цвєтичанин з Руского Керестура представел читачом свойого пса.